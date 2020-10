Smashing Pumkins представили два новых сингла

Анастасия Иванова

. Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr".

В Сеть выложено музыкальное видео "Ramona", которое сняла режиссер Линда Строберри, и песня "Wyttch" в аудио-формате. На пластинке это седьмой и восьмой треки.

В августе музыканты представили заглавную композицию альбома "Сyr" и "The Colour of love" и с тех пор методично выпускают по две новых песни за раз. Так, в сентябре вышли "Confessions of a dopamine addict" и "Wrath", а в начале октября "Anno satana" и "Birch grove".

Релиз пластинки "Сyr" из 20 треков намечен на 27 ноября. Она был записана в Чикаго, а ее продюсером выступил фронтмен Билли Корган.

В записи одиннадцатого студийного альбома также приняли гитарист Джеймс Иха и барабанщик Джимми Чемберлин.