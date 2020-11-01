СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом триллере

Анастасия Иванова

. СМИ узнали, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в психологическом триллере "Материнский инстинкт" (Mothers’ Instinct). Руководить проектом будет бельгийский режиссер Оливье Массе-Депасс, сообщает Deadline.

В предстоящем фильме действие развернется в 1960-е годы. Лучшие подруги домохозяйки Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй) ведут идиллический образ жизни: они обе удачно вышли замуж и родили сыновей. Однако их практически сестринские отношения внезапно портятся после того, как в аварии погибает сын одной из них.

"Чтобы передать всю сложность этих ролей, нужны актеры уровня Джессики и Анны. Отношения между матерью и ребенком – самая сильная связь между двумя людьми. Когда связь разрывается, это ставит под сомнение общепринятую мораль и даже здравомыслие", – прокомментировал Массе-Депасс.

Триллер станет римейком одноименного бельгийского фильма 2018 года, который получил рекордные девять премий "Магритта". Ее присуждает Академия Андре Дельво за достижения в бельгийской киноиндустрии.

Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не известны.