Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика

Алексей Вольцев

Статистическое управление Европейского союза 30 октября 2020 года опубликовало результаты по состоянию дел в экономике и социальной сфере ЕС в третьем квартале 2020 года. Статистическое ведомство ключевой страны Евросоюза — Германии отдельно дало статистику по своей стране. Из-за новой волны коронавируса осенью восстановление экономики в ЕС замедляется, а экономические настроения и безработица продолжают стагнировать. Эксперты прогнозируют новое замедление в экономике ЕС в последнем квартале 2020 года из-за ограничений, введенных для противодействия второй волне коронавируса.

Валовой внутренний продукт (ВВП). 30 октября 2020 года Евростат опубликовал данные по состоянию ВВП в ЕС (EU-29) и еврозоне в третьем квартале этого года. Валовой внутренний продукт (ВВП) в еврозоне увеличился на 12,7%, а в ЕС в целом на 12,1% по сравнению с предыдущим вторым кварталом 2020 года. Восстановительный рост экономических показателей был самым значительным с 1995 года. Во втором квартале этого года ВВП еврозоны упал на 11,8%, а ВВП Европейского союза — на 11,4% по сравнению с первым кварталом этого года.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года в третьем квартале этого года экономика еврозоны сократилась на 4,3%, а Европейского союза — на 3,9%, после сокращения на 14,8% и 13,9% в годовом исчислении во втором квартале.

Евростат показал данные по ВВП для десяти стран ЕС. В третьем квартале в квартальном исчислении ВВП Франции вырос на 18,2%, за ней последовала Испания — на 16,7%. Третий по величине квартальный рост был зафиксирован в Италии — на 16,1%. Дальше идут: Португалия (+13,2%), Австрия (+11,1%), Бельгия (+10,7%), Германия (+8,2%), Латвия (+6,6%), Чехия (+6,2%) и Литва (+3,7%).

Германия. 30 октября Германское федеральное статистическое управление (Destatis) сообщило, что ВВП Германии в третьем квартале вырос на 8,2%. Подобный рост позволил правительству улучшить свой прогноз по ВВП на этот год. Показатели крупнейшей экономики Европейского союза улучшились в период с июля по сентябрь за счет увеличения потребительских расходов, увеличения инвестиций и увеличения экспорта.

Немецкая экономика начала восстанавливаться после кризиса, вызванного коронавирусом, но ВВП в третьем квартале все равно оставался на 4,2% ниже по сравнению с уровнем, достигнутым в третьем квартале 2019 года.

Во втором квартале этого года ВВП Германии сократился на 9,8%. На основании подобного падения федеральное правительство подсчитало, что Германия столкнется с потерей 6,3% ВВП в 2020 году. В начале сентября прогноз сокращения ВВП был пересмотрен до 5,8%. Согласно представленным в пятницу данным, ВВП Германии в этом году может снизиться на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Это окажется ниже рекорда падения 2009 года в 5,7% из-за глобального финансового кризиса.

Правительство Германии ожидает, что следующие два года станут периодом восстановления экономики. ВВП вырастет на 4,4% в следующем году и на 2,5% в 2022 году, достигнув уровня начала 2020 года и чуть его превысив. Однако это возможно только в том случае, если распространение коронавируса будет сейчас сдерживаться и контролироваться.

Правительство Германии подготовило пакет мер для стабилизации экономики и стимулирования экономического роста на сумму более триллиона евро.

Испания. Статистическое ведомство Испании подтверждает, что в третьем квартале показатель ВВП по испанской экономике вырос на 16,7%, что составило абсолютный рекорд роста за всю полувековую историю измерения показателя валового внутреннего продукта.

Значительный рост экономической активности в Испании в период с июля по сентябрь связан с отменой жестких ограничений, введенных в период первой волны эпидемии.

В сельском хозяйстве Испании наблюдался рост всего на 0,2%, что связано с тем, что этот сектор не останавливался из-за коронавируса и его рост оставался стабильным. В годовом исчислении это единственный сектор экономики Испании, где наблюдается не снижение, а рост.

Испанское правительство ожидает снижения ВВП в 2020 году на 11,2% по сравнению с прошлым годом. Но ожидается, что экономические показатели увеличатся на 7,2% в следующем году. В случае запуска фонда помощи ЕС рост может достигнуть 9,3%.

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Экономические настроения в еврозоне и ЕС стагнировали в октябре. Согласно данным, опубликованным на сайте Генерального директората Европейской комиссии по экономическим и финансовым вопросам (DG EcFin), индикатор экономических настроений (ESI) для еврозоны в октябре составил 90,9 пункта. Это так, как и в сентябре. В 27 государствах-членах Европейского союза индекс ESI в октябре был равен 90 пунктам.

В октябре в еврозоне настроения чуть улучшились в промышленности, торговле и строительстве, но в то же время ухудшилась ситуация в секторе услуг.

Среди крупнейших национальных экономик еврозоны индекс ESI улучшился в Германии (+1,5 пункта) и Италии (+1,2 пункта), в то время как наиболее ухудшился в Нидерландах на 2,2 пункта и во Франции на 4,5 пункта. В Испании этот показатель практически не изменился, снизившись на 0,2 пункта.

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Инфляция. По подсчетам Евростата, базовая инфляция в еврозоне, без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, в октябре составила 0,2% в октябре, повторив показатель сентября, что является самым низким показателем за всю историю еврозоны.

В октябре цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 2%, после роста цен на 1,8% в сентябре. Рост цен на услуги снизился до 0,4% после роста на 0,5% в сентябре.

Цены на энергоносители оказались на 8,4% ниже, чем годом ранее, тогда как в сентябре снижение составило 8,2%.

Без учета цен на энергоносители годовой рост потребительских цен в октябре в еврозоне составил 0,6%.

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Состояние потребительского рынка. В октябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,3%. При этом розничные продажи в Германии снизились в сентябре на бóльшую величину, чем ожидали аналитики. По мнению экспертов, отчасти это связано с повторной волной коронавируса. По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в сентябре розничные продажи в Германии упали на 2,2% по сравнению с августом, когда был зафиксирован рост на 1,8% по сравнению с июлем. Аналитики ожидали гораздо меньшего сокращения розничной торговли в Германии в сентябре.

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Безработица. После семи месяцев «коронавируса» безработица продолжает стагнировать в ЕС. Это означает, что показатели по безработице не ухудшаются, но и не улучшаются. Согласно данным, опубликованным Евростатом в пятницу, уровень безработицы в еврозоне составил в сентябре до 8,3%, чем превысил уровень «безковидного» сентября прошлого года — 7,5%. Уровень безработицы в целом по Европейскому союзу в прошедшем сентябре составил 7,5%.

По подсчетам Евростата, в абсолютных цифрах в сентябре в Европейском союзе было 15,99 млн безработных, в еврозоне — 13,612 млн. По сравнению с августом число безработных в ЕС в сентябре выросло на 42 тыс. человек, а в еврозоне — на 75 тыс. Подобный незначительный рост и позволяет говорить о стагнации.

В сентябре самый высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Испании — 16,5%, что чуть меньше на 0,2%, чем в предыдущем месяце. Последние данные по Греции — это июль. Они показывают безработицу в 16,8%, что на 2% ниже, чем в июне.

В Германии уровень безработицы в сентябре оставался на уровне 4,5%. Во Франции безработица чуть подросла с 7,5% до 7,9%, а в Италии упала с 9,7% до 9,6%.

Самый низкий уровень безработицы в ЕС был зафиксирован в сентябре в Чехии — 2,8%, примерно такой же показатель был в августе.