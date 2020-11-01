Стрелка в харьковском ресторане забили до смерти бутылками
Сегодня, 11:30 Алексей Вольцев
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
В Харькове в ночь на 1 ноября произошла стрельба в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21. Как сообщил в соцсети журналист Андрей Цаплиенко, стрелком оказался охранник народного депутата Руслан Смирнов.
Он применил зарегистрированный за ним пистолет ФОРТ 12.
«Посетители начали его усмирять, разбивая о него бутылки», — сообщили правоохранители.
Осколки бутылок
От полученных таким образом травм 40-летний мужчина скончался.
Напомним, в середине октября мужчину подстрели у метро в Киеве.1522 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua