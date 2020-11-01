Стрелка в харьковском ресторане забили до смерти бутылками

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове в ночь на 1 ноября произошла стрельба в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21. Как сообщил в соцсети журналист Андрей Цаплиенко, стрелком оказался охранник народного депутата Руслан Смирнов.

Он применил зарегистрированный за ним пистолет ФОРТ 12.

«Посетители начали его усмирять, разбивая о него бутылки», — сообщили правоохранители.

Осколки бутылок

От полученных таким образом травм 40-летний мужчина скончался.

Напомним, в середине октября мужчину подстрели у метро в Киеве.