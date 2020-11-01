Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Заранее узнать о том, какие события будут происходить на грядущей неделе, а также вовремя предотвратить нежелательный ход дел получится, если прислушаться к советам старших Арканов. Еженедельный прогноз поможет составить план действий и не упустить интересных возможностей.

Люди во все времена стремились научиться предсказывать будущее, чтобы управлять своей судьбой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться раскладами карт Таро, чтобы узнать о событиях грядущей недели, подготовиться к ним или вовсе предпринять решительные шаги к тому, чтобы устранить намечающиеся препятствия. Внутренний голос поможет наиболее точно понять все, что описывает расклад на грядущую неделю ноября.

Овен





«Повешенный» в раскладе на начало ноябрьской недели сулит Овнам временную невозможность продолжать начатое дело. Совет карты — переключить внимание, чтобы не терять времени даром, а когда обстоятельства изменятся, завершить дела без препятствий.

«Умеренность» в раскладе — Аркан, который указывает на возможность достижения любой цели. Для того, чтобы все прошло гладко, Овнам стоит умерить пыл, научиться распределять силы и время для достижения лучших результатов.

Аркан «Иерофант» указывает Овнам на важность ответственности. По этой карте в конце недели необходимо заниматься лишь тем, что имеет прямое отношение к жизни Овнов, не отвлекаясь на посторонние дела.

Телец





Аркан «Умеренность» призывает Тельцов к неспешному началу недели. По этой карте достижение внутренней гармонии и золотой середины позволит Тельцам без труда прийти к нужным результатам и избежать ошибок.

«Влюбленные» — карта выбора. По ней Тельцам предстоит принять важное решение, которое поможет изменить жизнь к лучшему, невзирая на обстоятельства. Аркан не исключает небольших жертв, однако они покажутся малой платой, когда Тельцы придут к желанному результату.

«Звезда» в раскладе — карта, указывающая Тельцам на то, что они выбрали верное направление, которое приведет их к цели. Совет карты — не сворачивать с пути и не менять планов, чтобы исключить ошибки.

Близнецы





Аркан «Умеренность» призывает Близнецов в начале недели не торопиться. Аркан говорит об успехах, если внимательно отнестись к своим обязанностям и сохранять внутреннее равновесие, чтобы не оступиться в шаге до долгожданной победы.

«Солнце» в раскладе — карта, отвечающая за позитив. По этому Аркану цели достигаются, а желания исполняются. Близнецы смогут насладиться своими успехами, а также восстановить силы для новых свершений.

Аркан «Колесо фортуны» символизирует круговорот событий, к которому Близнецы могут быть не готовы. По этой карте важно иметь запасной план, чтобы использовать обстоятельства в своих интересах.

Рак





По карте «Смерть» начало недели может обескуражить Раков. Аркан указывает на необходимость принять перемены и оставить прошлое позади, чтобы не ограничивать себя в развитии и не цепляться за то, что явно устарело и не актуально для счастливого будущего.

«Звезда» в раскладе — карта, призывающая Раков положиться на судьбу и спокойно двигаться вперед. Интуитивно Раки смогут предвидеть возможные неприятности и ловко обойти их стороной.

Аркан «Верховная жрица» означает, что важное решение Ракам может подсказать интуиция. Возможно, Раки окажутся перед выбором или неким испытанием, которое нужно будет пройти с честью, чтобы не уронить себя в глазах окружения.

Лев





Карта «Верховная жрица» указывает Львам на ситуацию, когда нужно учитывать предчувствия. В начале недели стоит обратить внимание на интуицию, которая поможет обойти препятствия стороной.

По карте «Влюбленные» в середине недели Львам предстоит принять непростое решение. Появляясь в раскладе, Аркан предвещает ситуацию выбора, совершив который, нельзя будет вернуться, а значит, ошибиться нельзя.

Карта «Император» символизирует мудрость и власть. В конце недели Львам важно не растерять уважение и отказаться от предвзятых суждений, чтобы принимать верные решения. Помощь придет со стороны нового знакомого, которому можно доверять.

Дева





Аркан «Повешенный» призывает Дев в начале недели не торопиться с выводами, если какое-то из дел не удается завершить. По этой карте события идут своим чередом, и Девам важно вовремя переключиться, чтобы не терять времени и не стучать в закрытую пока дверь.

По карте «Отшельник» будет время на размышления и переосмысление планов. Этот Аркан говорит о возможности приостановить активность и взять паузу, чтобы реально оценить свои силы и не тратить время на то, что пока не дается.

Аркан «Правосудие» предлагает воспитывать в себе лучшие качества и не поддаваться на провокации. Эта карта говорит об испытаниях, благодаря которым Девы смогут получить заслуженную награду, если выберут честную борьбу.

Весы





По карте «Луна» Весов в начале недели ждет непростая ситуация. Аркан говорит о внутреннем смятении, которое мешает движению вперед. Работа над собой и борьба со страхами позволят Весам выйти победителями.

Карта «Колесница» указывает на движение. По ней Весы смогут достичь успехов за короткий промежуток времени, если не будут медлить. Аркан указывает на необходимость запастись хорошим настроением, которое не позволит унывать, если с первого раза что-то не получится.

Карта «Влюбленные» также значит, что Весы захотят прислушаться к себе и заняться теми аспектами жизни, которые приносят удовольствие и пробуждают любовь. Выходные вместе с любимым человеком или с необычным хобби — отличное решение и хорошая перезагрузка сознания.

Скорпион





Аркан «Влюбленные» указывает Скорпионам на необходимость сделать выбор, чтобы в начале недели определиться с дальнейшими действиями и идти в выбранном направлении. По этой карте нельзя спешить, ведь то, что сделано, отменить не получится.

«Колесница» в раскладе — карта решительных действий. Аркан символизирует верно выбранный путь, который приведет к награде. Для того чтобы удача не отвернулась, Скорпионам нельзя медлить и сомневаться.

Аркан «Смерть», несмотря на мрачное название, сулит Скорпионам не неприятности, а возможности. Карта указывает на то, что пора оставить за спиной все, что мешает развитию, в том числе привычки, ведущие к бедности.

Стрелец





По карте «Умеренность» Стрельцам стоит начать неделю с терпеливого ожидания, даже если кажется, что работа продвигается слишком медленно. Терпение и осмотрительность помогут не ошибиться и избежать досадных промахов.

Аркан «Правосудие» указывает на время, когда Стрельцы будут отвечать за поступки, совершенные в недалеком прошлом. По этой карте награда находит своих героев, а тем, кто оступился, приходится проводить работу над ошибками.

«Иерофант» в раскладе на конец недели — карта, призывающая Стрельцов к внимательности. По этому Аркану важно грамотно распределять время, чтобы в первую очередь заниматься действительно важными делами.

Козерог





Аркан «Верховная жрица» призывает Козерогов к осторожности. По этой карте отсутствие спешки и внимание к интуиции помогут выйти из любой сложной ситуации и принять верное решение. Благодаря такой тактике удастся избежать ошибок.

«Смерть» в раскладе — карта, предвещающая закономерный переход на новый этап. Аркан призывает отказаться от устаревших мыслей и идеалов, чтобы не останавливаться и не закрывать для себя новые пути.

Карта «Повешенный» указывает на необходимость разобраться в сложившейся ситуации, исправить недочеты и принять решения, которые помогут справиться с тем, что мешает активному развитию.

Водолей





Аркан «Колесница» сулит Водолеям прорыв и избавление от трудных обстоятельств. Карта символизирует готовность управлять своей судьбой и двигаться навстречу мечте, быстро решая возникающие вопросы.

Карта «Влюбленные» значит, что необходимо найти выход из сложившейся ситуации, приняв верное решение. По этому Аркану важно отказаться от спешки и слушать свое сердце.

«Иерофант» в раскладе — карта мудрости и умения расставлять приоритеты. По этому Аркану Водолеям в конце недели важно выполнять дела первоочередной важности, чтобы не отдаляться от поставленной цели.

Рыбы





В начале недели по карте «Суд» Рыб ждет существенный прорыв в делах. По этому Аркану преодолеть преграды на пути к счастью не составит труда, если поверить в свои силы и действовать решительно.

«Влюбленные» в раскладе — карта, предвещающая перемены. Рыбам предстоит выбрать путь, который приведет их к новым победам. Не исключено, что придется пожертвовать малым, но обрести в скором времени значительно больше.

Аркан «Дьявол» говорит о том, что в выходные дни Рыбам нельзя терять бдительность, чтобы не оказаться в ловушке. По этой карте потакание сиюминутным капризам может не просто отдалить от цели, но и стать причиной череды неудач.