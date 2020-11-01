Умер актер Шон Коннери

Вадим Карасев

На 91-м году жизни скончался актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда. О смерти лауреата премии "Оскар", трехкратного обладателя "Золотого глобуса" и других почетных наград в области кино сообщает BBC со ссылкой на слова семьи актера.

Сын актера Джейсон Коннери рассказал, что его звездный отец умер во сне по причине продолжительной болезни. По словам Джейсона, в момент ухода из жизни Шон Коннери был окружен самыми близкими людьми.





Шон Коннери

Сейчас мы все стараемся осознать эту потерю, потому что все произошло совсем недавно. Это непросто, несмотря на то, что отец уже некоторое время был нездоров. Это печальный день для всех, кто знал и любил моего отца, и большая потеря для поклонников, восхищавшихся его невероятным актерским даром,

— рассказал в беседе с BBC Джейсон Коннери.





Шон Коннери прославился как первый актер, воплотивший на экране роль агента 007: он снялся в семи фильмах легендарной бондианы. Всего же шотландский актер появился более чем в 70 фильмах, среди которых были "Неприкасаемые", "Найти Форрестера", "Скала" и многие другие. Снявшись в фильме "Лига выдающихся джентльменов", в 2003 году актер объявил о завершении своей карьеры.





Шон Коннери в образе Джеймса Бонда

В 2000-м королева Елизавета II посвятила Шона Коннери в рыцари. В последние годы Коннери очень редко появлялся на публике: представитель звезды объяснял это его усталостью от внимания прессы. Вместе со своей второй женой Мишелин Рокбрюн Коннери проживал на Багамских островах. От первого брака с австралийской актрисой Дайан Силенто у Шона Коннери остался сын Джейсон, который пошел по стопам отца и тоже стал успешным актером.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Vacilek.









Шон Коннери в молодости