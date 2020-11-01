Утепляемся: выбираем верхнюю одежду в новых лукбуках

Вадим Карасев

Перед наступлением холодов предлагаем утеплиться. Сегодня смотрим лукбуки с верхней одеждой от отечественных и зарубежных брендов.

1.Colmar

В рамках коллекции Originals бренд представил обновленные варианты популярных моделей Colmar в современной технологичной интерпретации. Коллекцию нового сезона отличают яркие глянцевые ткани и силуэты, вдохновленные миром горнолыжного спорта.





2.Woolrich

В новой коллекции бренда можно найти обновленные модели уже давно полюбившихся поклонникам фирменных фасонов. Тут и парки с высоким воротником, который защитит от ветра, и куртки в спортивном стиле и, конечно, клетчатые пальто и куртки.





3.Medea Maris

Российский бренд Medea Maris представил новую коллекцию пуховиков oversize в природных оттенках. Лукбук вдохновлен уютом дачной и сельской жизни, лесом и неспешным созерцанием природы.

В линейку также вошли худи, созданные в коллаборации с художницей Raychie. Она создала принты по мотивам известных полотен и посвятила их силе женщин и феминизму. Например, "Девушка с жемчужной сережкой" стала космонавтом.









4.adidas

Спортивная марка представила осенне-зимнюю коллекцию, которая призвана помочь нам не растерять боевой дух с наступлением затяжного холодного периода. Вещи созданы с использованием технологии Cold.Dry, которая основана на принципе многослойности и обеспечивает необходимую защиту, тепло и комфорт в любых погодных условиях.









5.Anne Cotler

Российский бренд представил новую коллекцию фирменных "вулферов" (от woolfur — марки использует так называемый шерстяной мех, созданный из мохера, шерсти альпаки и верблюда). В новую коллекцию вошли куртки, пальто и жакеты в нежных оттенках розового, жемчужного, голубого. Дополняет линейку верхняя одежда более классической расцветки.





6.Moose Knuckles

Канадский бренд верхней одежды Moose Knuckles представил новую кампанию, героями которой стали американские рэперы Янг Таг и Кейлани. Они представляют две линии пуховиков — инновационную Power Puff и ультралегкую Uniques.









7.Yves Salomon

Французский дом Yves Salomon представил новую линейку YS Army, созданную для динамичной городской жизни. Коллекция пополнилась пуховиками, изготовленными из переработанных технологичных материалов, а также практичными моделями со съемными элементами.



