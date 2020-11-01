В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи

Лидия Мартынова

Российско-армянские консультации по безопасности в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта начнутся скоро, сообщил в интервью Общественному телевидению Армении главный советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности. В МИД РФ заявили, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что все детали в связи с обращением Армении к России за консультациями по безопасности, в том числе конкретные форматы, будут обсуждаться дополнительно.

"Консультации скоро начнутся, и, мне кажется, что решения будут приняты очень быстро", - сказал Арутюнян. По его словам, стороны оценят угрозы, необходимость, виды и размеры содействия Армении. Арутюнян добавил, что в это содействие входят политические, дипломатические и военные составляющие.

Тех, российское присутствие усилено в Мегри (на границе с Ираном – ред.). То есть договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи в силе, он действует. Остается совместно с Россией оценить угрозы и решить существующие вопросы", - отметил Арутюнян.