В Калмыкии продлили режим ограничений из-за COVID-19

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Режим ограничений в Калмыкии из-за пандемии коронавируса продлили еще на две недели до 15 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.

«Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. По оценке оперативного штаба, республика еще не достигла показателей эпидемиологического благополучия, рекомендованных Роспотребнадзором РФ для перехода на следующий этап снятия ограничений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в регионе стало обязательным ношение масок в местах массового пребывания людей. Кроме того, в регионе продолжит действовать ограничение работы ресторанов в ночное время.

Отмечается, что Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничений с 7 июня. По последним данным, в республике зарегистрировано 9 278 случаев заражения коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания, включая общественный транспорт, магазины, парковки и лифты. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.