В Латвии утвердили методику недопуска электроэнергии с Белорусской АЭС

Влада Некрасова

Латвийская государственная Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая предотвратит попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии. Об этом сообщил порталу mixnews.lv руководитель КРОУ Роланд Ирклис.

25 августа этого года на закрытой части заседания правительства Латвии был заслушан информационный отчет Министерства экономики о торговле электроэнергией с Белоруссией. Согласно протоколу заседания, «принимая во внимание развитие событий в Белоруссии и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности» на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска станции Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Белоруссией.

Чтобы обеспечить это, Министерству экономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии «разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами». Глава КРОУ подтвердил, что на текущей неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию.

По словам Ирклиса, базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не белорусского происхождения. Ирклис сообщил, что этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.

Как сообщил в понедельник литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid, он получил от белорусского энергетического концерна «Белэнерго» информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.