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В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки

В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки

В России за последние сутки в России выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией а в 85 регионах. Это максимум за все время пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 1 636 781. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

Из числа новых случаев 24,9% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

В стране за сутки зафиксировано 245 летальных исходов против 334 днем ранее. Всего от коронавируса умерли 28 235 человек.. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего уже выздоровели 1 225 673 человека. Доля выздоровевших снизилась до уровня 74,9% от общего числа заразившихся.


# Россия
По материалам: eadaily.com

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