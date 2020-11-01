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В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу

В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу
Федеральный закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" с 1 ноября вступает в силу, он имеет ключевое значение в рамках механизма "регуляторной гильотины" и призван создать единообразные и понятные требования для ведения бизнеса.

Закон предусматривает признание утратившими силу и отмену до 1 января 2021 года нормативно-правовых актов (НПА) правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, актов РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госконтроля или надзора. Оценка соблюдения обязательных требований, вступивших в силу до 2020 года, будет недопустима, так же как и привлечение к административной ответственности за их несоблюдение.

"Новый закон является элементом реформы контрольно-надзорной деятельности и устанавливает правила принятия обязательных требований. Должны применяться следующие принципы: законность, обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и предсказуемость, исполнимость обязательных требований", - пояснил РИА Новости советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Руководитель экспортного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева объяснила агентству, что новый закон вводит чёткие регламенты принятия нормативных актов, в том числе исключает их хаотичное принятие, а также обязывает предоставлять срок не менее 90 дней для приведения бизнеса в соответствие им.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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