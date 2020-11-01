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В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей

В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей

С 1 ноября в России вступили в силу несколько изменений для водителей. Они касаются регистрации машины, оформления ДТП и полисов ОСАГО, сообщает журнал «Профиль».

Так, водители, оформившие во время пандемии ОСАГО без прохождения диагностики, обязаны пройти техосмотр. Специалисты предупреждают, что если по вине автомобилиста с просроченной диагностической картой случится авария, страховые компании имеют право применить к нему право регресса.

Также из свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) пропадут графы «объем» и «мощность» двигателя. Вместо этого вводятся строчки «Экологический класс» и «Одобрение типа N».

С 1 ноября по всей стране начнет работать мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Оно позволит оформить извещение о ДТП в электронном виде. Кроме того, с начала месяца россияне могут оформить паспорт транспортного средства (ПТС) в электронном виде, при этом те, у кого уже есть бумажный документ, не обязаны его менять.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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