В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей

Алексей Вольцев

С 1 ноября в России вступили в силу несколько изменений для водителей. Они касаются регистрации машины, оформления ДТП и полисов ОСАГО, сообщает журнал «Профиль».

Так, водители, оформившие во время пандемии ОСАГО без прохождения диагностики, обязаны пройти техосмотр. Специалисты предупреждают, что если по вине автомобилиста с просроченной диагностической картой случится авария, страховые компании имеют право применить к нему право регресса.

Также из свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) пропадут графы «объем» и «мощность» двигателя. Вместо этого вводятся строчки «Экологический класс» и «Одобрение типа N».

С 1 ноября по всей стране начнет работать мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Оно позволит оформить извещение о ДТП в электронном виде. Кроме того, с начала месяца россияне могут оформить паспорт транспортного средства (ПТС) в электронном виде, при этом те, у кого уже есть бумажный документ, не обязаны его менять.