В России заработала регуляторная гильотина

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

С 1 ноября 2020 года в стране стартует реформа контрольно-надзорной деятельности, призванная облегчить ведение бизнеса в стране и получившая неофициальное название «регуляторная гильотина».

Вступил в силу ряд положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ, касающихся обязательных требований к предпринимательской и иной экономической деятельности, за соблюдением которых следят надзорные органы. Документ входит в пакет законов, нацеленных на устранение недостатков действующей системы контроля и надзора, в том числе на сокращение числа проверок.

Закон обязывает кабинет министров обеспечить отмену до 1 января 2021 года ряда правовых актов правительства, федеральных ведомств, исполнительных и распорядительных органов госвласти РСФСР и СССР, содержащих требования, выполнение которых оценивают при госконтроле или надзоре.

Неотмененные акты, вступившие в силу до 2020 года, можно будет не соблюдать, начиная с 2021 года — штрафовать за это не станут. Исключение составят нормы, перечень которых представит правительство.

На сегодня кабмин сообщил об отмене более 3,5 тысячи устаревших документов.

Ожидается, что в результате реформы принципами госконтроля станет соразмерность вмешательства в деятельность подотчетных лиц, недопустимость злоупотребления правом, а также «оперативность и разумность».

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