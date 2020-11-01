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Vladey проведет аукцион реалистической живописи

Vladey проведет аукцион реалистической живописи
. Аукцион VLADEY РЕАЛИЗМ, на котором буду представлены работы российских художников, работающих с жанровой реалистической живописью, начнется 31 октября в 15:00, сообщили в пресс-службе организатора.

Среди топ-лотов: холст одного из ключевых современных российских живописцев Алексея Сундукова из серии "Семья" (1986–2011), работа легендарной группы ретро-футуристов Doping-Pong "Пионер Пэн" (2018), картина представительницы академической школы Анастасии Кузнецовой-Руф "Аэропорт. Полина 15" (2010), масштабное полотно Егора Кошелева "Явление козерога" (2017) и живопись Ивана Коршунова "Каблук" из серии "Второе Я" (2013).


ссылке. Участие в торгах онлайн и по телефону.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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