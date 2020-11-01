Водителям в России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Анастасия Иванова

Автомобилисты во всех регионах России с 1 ноября могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) вместо бумажного.

Оформить документ без вызова ГИБДД можно через приложение "Помощник ОСАГО".

Такое извещение можно оформить, если в аварии участвовали два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и ущерб третьим лицам. Участники дорожно-транспортного происшествия должны нарисовать схему ДТП и сделать соответствующие фотографии.

Данная возможность теперь доступна, помимо физлиц, также и для юридических лиц. Электронное извещение равноценно привычному бумажному.