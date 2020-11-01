Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище

Лидия Мартынова

. Брайан Джонсон, вокалист рок-группы AC/DC в беседе с журналистом из NME рассказал, как однажды, когда был в Шотландии, искал лох-несское чудовище с гитаристом Малькольмом Янгом, которого не стало в 2017 году.

По словам музыканта, вместе с женами они остановились в отеле прямо на берегу озера Лох-Несс. Они отдыхали и выпивали, пока Янг внезапно не заявил: "Пойдем, поищем лох-несское чудовище. У меня есть с собой коробка фейерверков, они могут привлечь его".

Несмотря на то, что на улице была ночь, Джонсон и Янг все-таки отправились на поиски мифического существа.





"Мы зашли в воду прямо в ботинках. Нам было холодно. Помню, как Мал тогда держал в одной руке напиток, а в другой – коробку фейерверков, пытаясь поджечь озеро. Когда вернулись к женам, то были все в грязи, а волосы были похожи на солому. Что за ночь!"– вспоминал Джонсон.

В интервью вокалист AC/DC также рассказал о новом альбоме группы "Power up", релиз которого запланирован на 13 ноября. Брайан Джонсон надеется, что пластинка вдохновит новое поколение исполнителей.





"Надеюсь, что этот альбом заставит детей и подростков пойти и купить гитару, вместо того, чтобы смотреть на танцоров в TikTok. Было бы здорово, если бы больше молодых рок-групп писали свои песни и чаще выходили на сцену", – подчеркнул он.