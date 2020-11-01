Взрыв прогремел в гаражном комплексе в Мытищах, есть пострадавшие

Алексей Вольцев

Взрыв произошел сегодня, 1 ноября, в одном из гаражей гаражного комплекса на улице Попова в Мытищах. Из-под обломков эвакуировали одного человека, его госпитализировали. По информации регионального ГУ МЧС, под завалами могут находиться еще двое.

«В Мытищах на территории гаражного комплекса на улице Попова произошел взрыв в одном из гаражей», — сообщили в экстренных службах.

«Один человек спасен из-под завалов. Он передан медикам для осмотра. Поиск еще двух человек, предположительно, находящихся под завалом, продолжается», — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Место взрыва находилось в гараже № 172. По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. Возгорания не было. Площадь обрушения составила 50 кв. м.

В пресс-службе областного ГУ МЧС уточнили, что разрушено пять гаражей — у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух — частично повреждены стены.

В ликвидации последствий обрушения участвуют 26 спасателей и 11 единиц техники.