Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Wanted: смарт-маски для лица

Wanted: смарт-маски для лица

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — необычные маски с технологией ионофореза. Новинку от российской фирмы с незатейливым названием MaskaMaska мы приметили еще в рейтинге самых перспективных технологий мира по мнению Sephora Paris (средство вошло в топ-10). Рассказываем о принципах работы "умной" маски и о том, каких результатов от ее использования стоит ждать (и стоит ли).

Время простых тканевых масок прошло. Сейчас на бьюти-рынке полно "умных" высокотехнологичных приборов, которые готовы заменить поход к косметологу. Вспомним хотя бы маски с полным спектром светодиодной светотерапии, умеющие подключаться к смартфону! Российские разработчики не отстают и недавно представили мобильное устройство для косметологического электрофореза, которое работает в паре с масками.


Как это работает?

Вся процедура автоматизирована, то есть настраивать никакие параметры не нужно. С виду это обычная тканевая маска, но в ее основе — безынъекционная терапия (электрофорез). Это одна из косметологических методик, предназначенных для борьбы с преждевременным старением. Маска как будто разрисована цветами: на самом деле это вовсе не декор, а специальные токопроводящие дорожки, электроды.

Мы попросили Оксану Темирбекову, создательницу и руководителя компании, рассказать о принципе работы гаджета поподробнее. Она объяснила, что устройство закрепляется на маске и подключается к электродам, по которым поступает электрический ток. С помощью тока питательные вещества из сыворотки проникают в глубокие слои кожи, за счет этого ускоряется регенерация тканей.

К маске прикрепляется круглое устройство. Оно создает электромагнитное поле, в котором вещества, как магниты, притягиваются к коже и проникают вглубь (если точнее, то на 2 мм, и, конечно же, без повреждения кожи). Производитель обещает, что в это время происходит активация кровотока, расширение сосудов, уменьшаются поры, выравнивается тон.

За счет этого, если верить создателям маски, интенсивно увлажняется кожа, уменьшается проявление акне, увеличивается выработка коллагена и оказывается лимфодренажное воздействие.


Такая технология не изменяет pH кожи, в отличие от стандартного электрофореза. С обратной стороны маски есть белая подложка — это гидрогель с веществом, который регулирует pH на электродах во время процедуры.


Маску нельзя использовать при индивидуальной непереносимости ее компонентов, температуре тела выше 37,5, эпилепсии с частыми судорожными припадками, истерии, психозах, инфекционных заболеваниях в острой стадии, новообразованиях, наличии кардиостимулятора, гипертонической болезни III степени, резком истощении больного (кахексии), резко выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга, системных заболеваниях крови, заболеваниях сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации и нарушении сердечного ритма.


Стоит это не дешево — 9 990 руб., это цена за мобильное устройство и набор из пяти сменных масок с гиалуроновой кислотой. В каждой коробочке — устройство MaskaMaska, кабель для зарядки, инструкция и смарт-маска.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать
Wanted: смарт-маски для лица
Wanted: смарт-маски для лица
Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда
Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда
В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу
В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу
В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19
В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию
Политолог: США и Китай идут к «неизбежному столкновению»
Политолог: США и Китай идут к «неизбежному столкновению»
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Греция вслед за другими странами Европы ужесточает противовирусные меры
Греция вслед за другими странами Европы ужесточает противовирусные

Топ на сегодня

Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"
Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"
Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет
Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о

Еще по теме

Wanted: успокаивающий концентрат для лица от Darphin
Wanted: юбилейная коллекция румян Joues Contraste от Chanel
Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London
Wanted: аромат Slow Dance, посвященный выпускному балу, от Byredo