Wanted: смарт-маски для лица

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — необычные маски с технологией ионофореза. Новинку от российской фирмы с незатейливым названием MaskaMaska мы приметили еще в рейтинге самых перспективных технологий мира по мнению Sephora Paris (средство вошло в топ-10). Рассказываем о принципах работы "умной" маски и о том, каких результатов от ее использования стоит ждать (и стоит ли).

Время простых тканевых масок прошло. Сейчас на бьюти-рынке полно "умных" высокотехнологичных приборов, которые готовы заменить поход к косметологу. Вспомним хотя бы маски с полным спектром светодиодной светотерапии, умеющие подключаться к смартфону! Российские разработчики не отстают и недавно представили мобильное устройство для косметологического электрофореза, которое работает в паре с масками.





Как это работает?

Вся процедура автоматизирована, то есть настраивать никакие параметры не нужно. С виду это обычная тканевая маска, но в ее основе — безынъекционная терапия (электрофорез). Это одна из косметологических методик, предназначенных для борьбы с преждевременным старением. Маска как будто разрисована цветами: на самом деле это вовсе не декор, а специальные токопроводящие дорожки, электроды.

Мы попросили Оксану Темирбекову, создательницу и руководителя компании, рассказать о принципе работы гаджета поподробнее. Она объяснила, что устройство закрепляется на маске и подключается к электродам, по которым поступает электрический ток. С помощью тока питательные вещества из сыворотки проникают в глубокие слои кожи, за счет этого ускоряется регенерация тканей.

К маске прикрепляется круглое устройство. Оно создает электромагнитное поле, в котором вещества, как магниты, притягиваются к коже и проникают вглубь (если точнее, то на 2 мм, и, конечно же, без повреждения кожи). Производитель обещает, что в это время происходит активация кровотока, расширение сосудов, уменьшаются поры, выравнивается тон.

За счет этого, если верить создателям маски, интенсивно увлажняется кожа, уменьшается проявление акне, увеличивается выработка коллагена и оказывается лимфодренажное воздействие.





Такая технология не изменяет pH кожи, в отличие от стандартного электрофореза. С обратной стороны маски есть белая подложка — это гидрогель с веществом, который регулирует pH на электродах во время процедуры.





Маску нельзя использовать при индивидуальной непереносимости ее компонентов, температуре тела выше 37,5, эпилепсии с частыми судорожными припадками, истерии, психозах, инфекционных заболеваниях в острой стадии, новообразованиях, наличии кардиостимулятора, гипертонической болезни III степени, резком истощении больного (кахексии), резко выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга, системных заболеваниях крови, заболеваниях сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации и нарушении сердечного ритма.





Стоит это не дешево — 9 990 руб., это цена за мобильное устройство и набор из пяти сменных масок с гиалуроновой кислотой. В каждой коробочке — устройство MaskaMaska, кабель для зарядки, инструкция и смарт-маска.