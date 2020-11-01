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Жириновский ответил на требование Кадырова извиниться

Жириновский ответил на требование Кадырова извиниться

Владимир Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым за свои слова о главах российских регионов, которые, по его мнению, не должны высказываться по международным вопросам. Он удивился реакции чеченского лидера на свой комментарий и отметил, что никаких разговоров с ним не было.

"Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал. Он, наверное, знает фамилию того, кому кто-то продал мандат, так пусть ее назовет. И извинится перед тем, кто не покупал и не продавал мандаты. Он все в кучу свалил и опять указывает кому и что делать. Я его не трогаю и Чечню близко.",- сообщил политик в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube.

Жириновский также отметил, что Россия является светским государством и вопрос религии — личное дело каждого и он не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить. 

Ранее Ruposters писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за слова о том, что губернаторы не должны высказываться по международным вопросам.


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По материалам: uposters.ru

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