Жители Хабаровска засняли над городом НЛО

Вадим Карасев

Жители Хабаровска засняли над городом неопознанные объекты. Светящиеся шары двигались в северном направлении и были также видны в Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.

Руководитель клуба "Астрономия в Хабаровске" Владимир Моисеев, предположил, что это могли быть Тауриды — метеорные потоки или крупный болид. Однако, заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков с ним не согласился. По его словам объекты на видео не похожи на эти явления.

"Тауриды — это метеорный поток, то, что мы называем падающими звёздами. Это маленькие небесные тела, которые летят с большой скоростью и быстро сгорают в атмосфере, но горят достаточно ярко и достаточно быстро. Это не Тауриды точно, потому что летят параллельно друг другу.

Что касается болида, то это более крупное небесное тело, которое тоже встретилось с Землёй, но перед тем как достичь поверхности оно оставляет довольно яркий след в небе. Вот то, что на нас упало под Челябинском, это сопровождалось явлением болида. Болид — это явление. Это нечто яркое и довольно громкое. Кроме того, это, конечно одиночное событие. Эти явления довольно редки. Да ещё чтобы их было несколько и чтобы они летели бесшумно, это предположение мне кажется неверным".

Малков считает, что горожане засняли НЛО искусственного происхождения. Возможно это был космический мусор или вышедший из строя космический спутник Земли.