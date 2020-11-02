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Адвокаты Джонни Деппа прокомментировали его проигрыш в суде: "Это ошибочное решение"

Адвокаты Джонни Деппа прокомментировали его проигрыш в суде: "Это ошибочное решение"

Сегодня Высокий суд Лондона вынес окончательное решение по делу 57-летнего Джонни Деппа о клевете против таблоида The Sun. В ходе разбирательств было установлено, что Депп действительно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд, а это значит, что вся информация об этом, опубликованная в издании, оказалась правдой (в статье The Sun актер был публично назван "человеком, избивающим жену").

Ранее исход этого дела прокомментировали представители Эмбер Херд, заявившие, что "не были удивлены" результатом. Следом свое официальное заявление относительно решения суда предоставили и адвокаты из фирмы Schillings, юридическими услугами которой и пользовался Депп.


Джонни Депп

Больше всего беспокоит то, что судья полагался исключительно на показания Эмбер Херд и полностью игнорировал контрдоказательства со стороны полиции, практикующих врачей, ее личного бывшего помощника и множество других доказательств, которые шаг за шагом опровергают обвинения в адрес Деппа. Все это было упущено из виду,

— высказались представители Деппа в официальном заявлении.


Эмбер Херд

Адвокаты звезды "Пиратов Карибского моря" также признались, что буквально сбиты с толку из-за произошедшего, однако в ближайшее все равно намерены обжаловать решение суда:

Решение суда настолько ошибочное, что было бы просто смешно, если бы мистер Депп его не обжаловал. В то же время мы надеемся, что разбирательство по делу о клевете в США будет более справедливым, а суд не будет выбирать одну сторону и полагаться исключительно на ее показания.


Джонни Депп

Напомним, что Джонни Депп подал в суд на таблоид The Sun в 2018 году. Он посчитал, что статья, в которой говорится, что он неоднократно применял физическую силу в отношении своей бывшей супруги Эмбер Херд, не соответствует действительности. Херд проходила главной свидетельницей по этому делу и в ходе слушаний рассказала о 14 случаях, когда подвергалась насилию со стороны Деппа во время их брака. На основании этих показаний судья пришел к выводу, что информация, о которой говорится в статье, не является выдумкой или клеветой.


Эмбер Херд и Джонни Депп
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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