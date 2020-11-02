Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » АЛЕАН открыл продажи самых популярных туристических направления лета 2021 года

АЛЕАН открыл продажи самых популярных туристических направления лета 2021 года

АЛЕАН открыл продажи самых популярных туристических направления лета 2021 года

Со 2 ноября 2020 г. Национальный туроператор АЛЕАН запускает продажи летних направлений внутри России по акции «Раннее Бронирование». Акция распространяется на туры по основным летним направлениям и продлится до марта 2021 года. В чем выгода туристов и каковы прогнозы по спросу? 

Среди направлений раннего бронирования АЛЕАН – Абхазия, Анапа, Сочи, Крым, Геленджик, Туапсе, Кавказские Минеральные Воды, Калининград.  Туристам будет доступно более 4 000 предложений туроператора. Экономия на проживании в отелях при покупке тура по раннему бронированию составит 10%.  Акция распространяется на заезды с 1.05. 2021 по 30.09.2021 г.

Официально пляжный сезон на черноморских курортах России стартует в конце мая 2021 года, но по факту начнется в конце апреля, когда туристы массово поедут на майские праздники.  


РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ ПО РОССИИ НА 2021 ГОД ВОЗМОЖНО С ПРЕДОПЛАТОЙ 10%

«В компании почти половина всех проданных летних путешествий обычно приходились на раннее бронирование. И сейчас, несмотря на неопределённость, спрос на летний отдых остается высоким.  Фактически реализация туров на 2021 год началась уже в августе.  А если сравнивать объем продаж в октябре этого года и прошлого, мы отмечаем прирост более 40%, –  рассказал Илья Уманский, генеральный директор национального туроператора АЛЕАН, –  Мы также понимаем переживания туристов в эпоху пандемии и специально изменили условия акции «Раннего бронирования», сделав предоплату всего 10% от стоимости тура и возможность провести доплату за 2 недели до начала поездки».        

По его словам, отели повысили цены в пределах традиционных 10%, но динамика цен будет меняться при росте спроса.  В период высокого спроса подорожание может достигнуть 25-30%. Наибольшая загрузка курортов ожидается с 15 июня по 20 августа.


КАКИЕ КУРОРТЫ СТАНУТ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ

В ТОП-3 направлений раннего бронирования у АЛЕАН входят Сочи, Крым и Анапа.  Уже сейчас интерес к ним вырос более, чем в 2, 5 раза, подчеркивают специалисты туроператора.  По прогнозам специалистов АЛЕАН, в совокупности эти направления придется около 60% всех летних продаж. 


БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ТУРИСТОВ В 2021 ГОДУ ПОЕДУТ НА ЮГ НА АВТОМОБИЛЕ

Увеличится и средняя продолжительность поездок. Она составит 10 дней / 9 ночей.  Это связано тем, что более половины туристов предпочтут путешествия на собственном автомобиле. Сейчас на отели с собственными парковками приходится каждая пятая заявка.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:

Еще по теме

У TEZ TOUR стартовало раннее бронирование горнолыжных туров
Падение внутреннего турпотока в 2020 году составит около 30%
Туры в Прибалтику на Новый год уже доступны для бронирования
АЛЕАН подарил Анапе экопарк