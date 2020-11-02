АЛЕАН открыл продажи самых популярных туристических направления лета 2021 года

Лидия Мартынова

Со 2 ноября 2020 г. Национальный туроператор АЛЕАН запускает продажи летних направлений внутри России по акции «Раннее Бронирование». Акция распространяется на туры по основным летним направлениям и продлится до марта 2021 года. В чем выгода туристов и каковы прогнозы по спросу?

Среди направлений раннего бронирования АЛЕАН – Абхазия, Анапа, Сочи, Крым, Геленджик, Туапсе, Кавказские Минеральные Воды, Калининград. Туристам будет доступно более 4 000 предложений туроператора. Экономия на проживании в отелях при покупке тура по раннему бронированию составит 10%. Акция распространяется на заезды с 1.05. 2021 по 30.09.2021 г.

Официально пляжный сезон на черноморских курортах России стартует в конце мая 2021 года, но по факту начнется в конце апреля, когда туристы массово поедут на майские праздники.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ ПО РОССИИ НА 2021 ГОД ВОЗМОЖНО С ПРЕДОПЛАТОЙ 10%

«В компании почти половина всех проданных летних путешествий обычно приходились на раннее бронирование. И сейчас, несмотря на неопределённость, спрос на летний отдых остается высоким. Фактически реализация туров на 2021 год началась уже в августе. А если сравнивать объем продаж в октябре этого года и прошлого, мы отмечаем прирост более 40%, – рассказал Илья Уманский, генеральный директор национального туроператора АЛЕАН, – Мы также понимаем переживания туристов в эпоху пандемии и специально изменили условия акции «Раннего бронирования», сделав предоплату всего 10% от стоимости тура и возможность провести доплату за 2 недели до начала поездки».

По его словам, отели повысили цены в пределах традиционных 10%, но динамика цен будет меняться при росте спроса. В период высокого спроса подорожание может достигнуть 25-30%. Наибольшая загрузка курортов ожидается с 15 июня по 20 августа.

КАКИЕ КУРОРТЫ СТАНУТ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ

В ТОП-3 направлений раннего бронирования у АЛЕАН входят Сочи, Крым и Анапа. Уже сейчас интерес к ним вырос более, чем в 2, 5 раза, подчеркивают специалисты туроператора. По прогнозам специалистов АЛЕАН, в совокупности эти направления придется около 60% всех летних продаж.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ТУРИСТОВ В 2021 ГОДУ ПОЕДУТ НА ЮГ НА АВТОМОБИЛЕ

Увеличится и средняя продолжительность поездок. Она составит 10 дней / 9 ночей. Это связано тем, что более половины туристов предпочтут путешествия на собственном автомобиле. Сейчас на отели с собственными парковками приходится каждая пятая заявка.