Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Англия на месяц вводит локдаун

Англия на месяц вводит локдаун

В Англии ужесточают противоэпидемические меры, связанные с борьбой с распространением коронавируса. С 5 ноября вводится общенациональный карантин, который продлится до 2 декабря. Выездной туризм из страны приостановлен. Расписание полетов в Лондон «Аэрофлота» пока остается без изменений.

О введении нового карантина сообщил в ходе пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Меры приняты для того, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране. По всей Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. При этом школы, университеты и некоторые госучреждения Англии продолжат работать.

Жителям Англии рекомендовано воздержаться от всех кроме необходимых поездок как по стране, так и за ее пределы. Въезд иностранцев в Англию не закрывается. Но правило о 14-дневном карантине сохраняется.

В авиакомпании easyJet сообщили, что все рейсы по стране и за границу будут выполняться по расписанию до среды, 4 ноября. На период локдауна программа авиакомпании будет пересмотрена, сообщил Йохан Лундгрен, исполнительный директор easyJet.

В British Airwaysтакже сейчас оценивают новые ограничительные меры и будут пересматривать расписание в зависимости от ситуации.


ЧТО БУДЕТ С РОССИЙСКИМИ ТУРИСТАМИ В АНГЛИИ

Напомним, что Великобритания была одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. От российской стороны рейсы в Лондон выполняет авиакомпания «Аэрофлот». В расписании перевозчика на ноябрь пока есть рейсы в Лондон практически на ежедневной основе. Стоимость билетов начинается от 6,2 тыс. р. в одну сторону.

Как пояснили в компании BSI Group, россияне могут получить британскую визу. Таким образом, теоретически, поездка в Лондон для россиян сейчас возможна.

Тем не менее, российских туристов в Англии на данный момент практически нет. Дело в том, что каждый иностранец по прилету в Англию должен провести 14 дней на карантине. «В основном, в Англию едут те, у кого есть вид на жительство в этой стране. Туристы не готовы сидеть на карантине в Лондоне 14 дней», - поясняют в BSI Group.

Если судить по заявлениям Бориса Джонсона, туристы смогут выехать из Англии на родину. Запрет на рейсы пока не вводится. В то же время выезд на отдых самих англичан с 5 ноября будет нарушением правил карантина. Напомним, что недавно жителям Англии открыли возможность посещать Канарские острова. Авиакомпании сообщали о большом спросе по направлению.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:

Еще по теме

Руководитель МИД Великобритании поведал о четырех целях переговоров по Brexit
Бельгия ввела жесткий карантин из-за коронавируса
В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса
В Петербурге из-за коронавируса останавливают транспорт