Англия на месяц вводит локдаун

Алексей Вольцев

В Англии ужесточают противоэпидемические меры, связанные с борьбой с распространением коронавируса. С 5 ноября вводится общенациональный карантин, который продлится до 2 декабря. Выездной туризм из страны приостановлен. Расписание полетов в Лондон «Аэрофлота» пока остается без изменений.

О введении нового карантина сообщил в ходе пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Меры приняты для того, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране. По всей Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. При этом школы, университеты и некоторые госучреждения Англии продолжат работать.

Жителям Англии рекомендовано воздержаться от всех кроме необходимых поездок как по стране, так и за ее пределы. Въезд иностранцев в Англию не закрывается. Но правило о 14-дневном карантине сохраняется.

В авиакомпании easyJet сообщили, что все рейсы по стране и за границу будут выполняться по расписанию до среды, 4 ноября. На период локдауна программа авиакомпании будет пересмотрена, сообщил Йохан Лундгрен, исполнительный директор easyJet.

В British Airwaysтакже сейчас оценивают новые ограничительные меры и будут пересматривать расписание в зависимости от ситуации.

ЧТО БУДЕТ С РОССИЙСКИМИ ТУРИСТАМИ В АНГЛИИ

Напомним, что Великобритания была одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. От российской стороны рейсы в Лондон выполняет авиакомпания «Аэрофлот». В расписании перевозчика на ноябрь пока есть рейсы в Лондон практически на ежедневной основе. Стоимость билетов начинается от 6,2 тыс. р. в одну сторону.

Как пояснили в компании BSI Group, россияне могут получить британскую визу. Таким образом, теоретически, поездка в Лондон для россиян сейчас возможна.

Тем не менее, российских туристов в Англии на данный момент практически нет. Дело в том, что каждый иностранец по прилету в Англию должен провести 14 дней на карантине. «В основном, в Англию едут те, у кого есть вид на жительство в этой стране. Туристы не готовы сидеть на карантине в Лондоне 14 дней», - поясняют в BSI Group.

Если судить по заявлениям Бориса Джонсона, туристы смогут выехать из Англии на родину. Запрет на рейсы пока не вводится. В то же время выезд на отдых самих англичан с 5 ноября будет нарушением правил карантина. Напомним, что недавно жителям Англии открыли возможность посещать Канарские острова. Авиакомпании сообщали о большом спросе по направлению.