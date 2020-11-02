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Арт-резиденция «Тавриды» может быть создана с использованием инфраструктуры «Сириуса» через 2,5–3 года – Елена Шмелева

Арт-резиденция «Тавриды» может быть создана с использованием инфраструктуры «Сириуса» через 2,5–3 года – Елена Шмелева

Арт-резиденция кластера «Таврида» может быть создана в Сочи на базе концертного зала и арт-квартала около центра для одаренных детей «Сириус» ориентировочно через два с половиной – три года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра и глава фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.

Она уточнила, что арт-резиденцию планируется создать в Адлерском районе Сочи – на инфраструктуре «Сириуса», одним из направлений которого является работа с детьми, занимающимися искусством.

«Мы строим около «Сириуса» концертный зал и квартал дизайна, чтобы дополнять научные разработки и этими темами, которые очень волнуют школьников. И появилась идея, чтобы проекты, которые на «Тавриде» начинают развиваться, могли бы продолжаться там», – сказала Шмелева.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году.

Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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