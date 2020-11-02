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Австрийская OMV вступилась за "Газпром" в споре с Польшей по "Севпотоку"

Австрийская OMV вступилась за "Газпром" в споре с Польшей по "Севпотоку"
Австрийская компания OMV обжалует требование польского регулятора UOKiK разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия правовых оснований, передает РИА Новости.

"OMV подаст апелляцию на это решение, настаивая на том, что это решение не имеет под собой каких-либо правовых оснований", – сообщили в пресс-службе OMV.

Ранее стало известно, что польский регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов и потребовал от участвовавших в строительстве "Северного потока-2" компаний отказаться от сделок по газопроводу. Договоры должны быть разорваны в течение 30 дней, говорилось на сайте регулятора.


Польши, а также обратили внимание, что назначенная Варшавой величина штрафа говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту "Северного потока-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.

Ранее радио Sputnik сообщало, что раскрыта позиция ФРГ по будущему "Северного потока-2".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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