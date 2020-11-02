Центр «Орион» проведет для школьников Воронежской области научные секции

Алексей Вольцев

Центр «Орион» проводит занятия по образовательной программе по направлению «Наука», сообщает пресс-служба Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Занятия проходят в дистанционном режиме.

Курсы проводятся по различным направлениям: «Интерактивный глобус», «Картография и урбанистика», «Первая помощь», «Молодые изобретатели»; «SMM для юных. Практический курс», «Исследование физических явлений», «Космос», «Зеленый листок», «Загадки организма человека», «Фитодизайн», «Основы экологии», «Geo English», «Физическая химия. Термохимия и энергия связей», «Основы проектирования реляционных баз данных».

Ознакомиться с полным списком образовательных программ можно на сайте центра «Орион» в разделе «Образовательные программы» по ссылке: https://orioncentr.ru/educational-programs/.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион был открыт 2 апреля 2019 года в рамках мероприятий Концепции по созданию и развитию регионального центра, выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.