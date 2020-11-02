«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных масок

Анастасия Иванова

В Риге сегодня состоялось шествие против введенного правительством Латвии под угрозой штрафов обязательного ношения масок. Протестующие прошли от Ратушной площади до здания Кабинета министров. Всего в акции приняли участие около 80 человек, пишет Delfi.lv.

Участники акции несли плакаты с карикатурами и лозунгами: «Человек, не будь овцой — включи мозг», «Нет полицейскому государству», «Сегодня маски, завтра вакцины, послезавтра микрочипы» и другие. Протестующие выкрикивали лозунг «Маскам — нет!»

В шествии приняли участие бывший депутат Сейма Валдис Калнозолс и сложившая недавно депутатский мандат Линда Лиепиня. За мероприятием наблюдали примерно 10 сотрудников полиции, которые регулярно напоминали собравшимся о необходимости соблюдать дистанцию.

Тем временем, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что, возможно, пришло время принимать решение о введении чрезвычайного положения. Сегодня, после встречи с представителями правящей коалиции, Кариньш сообщил журналистам, что завтра, 3 ноября, он примет участие во внеочередном заседании правительства и Совета по кризисному управлению. Участники заслушают экспертов из Министерства здравоохранения и отрасли, а также примут решения о дальнейших шагах.

«Если ситуация не изменится, нам может грозить из-за пандемии нарушение предоставления услуг системы здравоохранения. По этой причине, а также с учетом того, что доля положительных тестов стабильно превышает 4% - что признано уровнем, когда болезнь распространяется бесконтрольно — я думаю, что нам пора рассмотреть введение чрезвычайного положения», — сказал премьер.

Кариньш подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы иметь возможность рассмотреть меры для сдерживания распространения вируса, которых нынешние законодательные рамки не предусматривают.

«Это не будет единоличное решение, но я считаю, что у нас больше нет времени — количество госпитализированных пациентов увеличивается с каждым днем. Чтобы мы не оказались в ситуации, когда пандемия совершенно неконтролируемо захватывает все, нам необходимо своевременно принять такое решение — предпринять более быстрые шаги для управления ситуацией», — пояснил руководитель правительства.

Премьер-министр пояснил, что, если правительство будет двигаться в направлении чрезвычайного положения и введения более жестких мер безопасности, то следует подумать о разработке системы социальной поддержки.

«Если пойдем на такой шаг, то он обязательно должен сопровождаться предложением решений в области экономики — о том, как поддержать жителей и частные компании», — заключил Кариньш.