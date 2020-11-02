Что еще нужно сделать в огороде до зимы

Лидия Мартынова

Что мы не успели сделать в осень. Ну, может не то, чтобы не успели, а не знали, что и когда делать нужно. Работы на осеннем огороде много. Если вы приготовили землю под отдых, то совсем не значит, что и самому можно отдыхать. Поздней осенью тоже есть чем заняться.

В конце октября, а иногда и в начале ноября приходит время высадки гиацинтов. Луковицам этих цветов для укоренения не нужна температура выше 8-ми градусов, иначе они быстренько пойдут в рост.Как только на улице начинаются стабильные небольшие заморозки, от 1 до 3-х градусов, пришло время выкапывать гладиолусы для зимнего хранения. Выбираем сухой солнечный день. Первыми выкапываются те, которые считаются раннецветущими. И затем по порядку, по срокам цветения.Вместе с гладиолусами настает пора выкапывания георгинов. Георгины имеют большие клубни корней. Работать нужно осторожно, так как они достаточно хрупкие. Лучше всего копать с утра, чтобы в течение дня клубни подсохли и их можно было убрать в погреб.В конце октября высаживаем садовые ландыши. Им тоже не требуется много тепла, чтобы не начать расти.В то же время, принимаемся за высадку тюльпанов. Принцип все тот же, растения должны укорениться, но не должны начать расти. Тюльпаны важно хорошо заглубить, так как если глубина посадки будет недостаточная, то на следующий год вы получите совсем коротенькие цветоносы.





В ноябре приходит пора обрезки растений. Обрезаем все многолетники, которые каждый год наращивают новую наземную часть. Например, флоксы, или альстибу. Как только установится стабильно холодная погода, но еще не морозы, приступаем к обрезке плодовых кустарников и деревьев.При наступлении морозов, постоянных, пусть и не больших, приходит время заняться укрытием тех растений, которые в этом нуждаются. До стабильных морозов этим заниматься не стоит, так как вы можете испортить, а не помочь свои цветочкам.

Осенние работы на огороде не менее важны, чем работа на протяжении всего сезона. Как вы отправите свои насаждения на зимовку, так и они ответят вам в следующем году. Будет осенний уход правильным, значит, и цветение будет пышным, и урожай хорошим. Делайте все вовремя, тогда у вас будет лучший огород.