ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны

Алексей Вольцев

На выборах президента Молдавии лидирует действующий глава государства Игорь Додон, который к этому часу набирает 36,07% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на первые данные центризбиркома (ЦИК) республики.





"Центризбирком приступил к подсчету голосов, представляем первые результаты. Как вы видите, (по состоянию на 23.10 мск, – ред.) лидирует Игорь Додон", – заявил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге.

Второе место после обработки 52% протоколов занимает лидер партии "Действие и солидарность" и бывший премьер Молдавии Майя Санду с результатом 30,64%.

стало известно, что голосование признано состоявшимся.

Сам Игорь Додон заявил, что выборы прошли "свободно, корректно и демократично".

Майя Санду, в свою очередь, рассказала журналистам, что направила правоохранителям более 300 жалоб на различные нарушения с требованием провести проверки по выявленным фактам, среди которых якобы имевший место подкуп избирателей.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Если ни один из них не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

Ранее радио Sputnik сообщило, что полиция республики организовала проверку данных о подкупе избирателей на выборах.