ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны
"Центризбирком приступил к подсчету голосов, представляем первые результаты. Как вы видите, (по состоянию на 23.10 мск, – ред.) лидирует Игорь Додон", – заявил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге.
Второе место после обработки 52% протоколов занимает лидер партии "Действие и солидарность" и бывший премьер Молдавии Майя Санду с результатом 30,64%.
стало известно, что голосование признано состоявшимся.
Сам Игорь Додон заявил, что выборы прошли "свободно, корректно и демократично".
Майя Санду, в свою очередь, рассказала журналистам, что направила правоохранителям более 300 жалоб на различные нарушения с требованием провести проверки по выявленным фактам, среди которых якобы имевший место подкуп избирателей.
На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Если ни один из них не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
Ранее радио Sputnik сообщило, что полиция республики организовала проверку данных о подкупе избирателей на выборах.