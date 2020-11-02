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ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99% голосов

ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99% голосов

Лидер молдавской оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,52% голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 33,08%.

Таковы данные Центральной избирательной комиссии, распространенные в ночь на понедельник, после обработки 99,07% протоколов.

Замыкает тройку лидер «Нашей Партии», мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,98% голосов.

Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября. Для успеха, как считают эксперты, Додону и Санду за две недели необходимо мобилизовать свой электорат, а также заручиться поддержкой тех, кто голосовал за проигравших выборы.

ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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