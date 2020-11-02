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ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися

ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
Явка на выборах президента Молдавии составила 33,33%, сообщается на сайте Центризбиркома, это значит, что выборы главы государства состоялись.

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

По данным ЦИК на 17.05 мск, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 942,5 тысячи человек - это 33,33% избирателей.


Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
# Политика
По материалам: ria.ru

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