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Депутаты назначили врио мэра Уфы

Депутаты назначили врио мэра Уфы
Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба горсовета.

Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. Муслимов исполнял обязанности главы администрации Уфы с тех пор, как Мустафин заболел.

На оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что фигура будущего мэра еще не определена, и попросил свою администрацию провести консультации с депутатами горсовета.


"Сегодня в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации ГО г. Уфа РБ на и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание совета прошло в дистанционном формате", - сообщает пресс-служба горсовета Уфы.


Отмечается, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.

# Политика
По материалам: ria.ru

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