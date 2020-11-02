Депутаты назначили врио мэра Уфы
Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. Муслимов исполнял обязанности главы администрации Уфы с тех пор, как Мустафин заболел.
На оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что фигура будущего мэра еще не определена, и попросил свою администрацию провести консультации с депутатами горсовета.
"Сегодня в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации ГО г. Уфа РБ на и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание совета прошло в дистанционном формате", - сообщает пресс-служба горсовета Уфы.
Отмечается, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.