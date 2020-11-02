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«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог

«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов не исключает, что обычная простуда может стать защитой от нового вида коронавируса.

Ученые предполагают, что вирусы, которые являются возбудителями различных заболеваний, могут конкурировать за территорию в организме человека, предполагают ученые. При этом «домашние» вирусы активно противостоят «чужакам». Актуален ли этот процесс в случае с коронавирусом, пока с точностью сказать нельзя, но это возможно, считает эксперт.

«Известный факт, что наши „домашние“ вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен», — заявил Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Насколько эффективной может быть такая защита, можно узнать только путем экспериментов, отметил иммунолог.

«Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты», — сказал Владислав Жемчугов.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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