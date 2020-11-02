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Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"

Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"
Киновед Александр Шпагин, друг Михаила Цивина, рассказал в эфире НТВ о "бизнесе" юриста и его супруги, актрисы Натальи Дрожжиной, связанном с уходом за актерами преклонного возраста.

Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.

# Бизнес / Россия
По материалам: ria.ru

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