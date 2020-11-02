Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Влада Некрасова

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус самоизолировался после контакта с человеком, у которого обнаружен Covid-19. Об этом глава ВОЗ написал в Twitter.

«Установлено, что я контактировал с человеком, у которого положительный тест на Covid-19. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но ухожу на карантин в соответствии с протоколами ВОЗ. Буду работать из дома», — сообщил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, очень важно соблюдать рекомендации по охране здоровья, чтобы разорвать цепочки передачи вируса и защитить системы здравоохранения.

ИА Newstes напоминает: в мире зарегистрировано более 46 млн случаев Covid-19, скончались 1,2 млн человек, выздоровели свыше 33 млн.