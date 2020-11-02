Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина

Анастасия Иванова

. Главную роль в первом художественном фильме, который планируют снять в космосе, сыграет женщина. Открытый конкурс для претенденток объявят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако после обсуждения пришли к выводу, что для фильма, безусловно, выигрышнее женский образ", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, по итогам конкурса выберут как исполнительницу главной роли, так и ее дублера.

На Первом канале также рассказали, что предстоящая космическая драма с рабочим названием "Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки, как предполагается, пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

С 2012 года своего полета в космос ожидает единственная на сегодняшний день женщина-космонавт Анна Кикина. Сообщалось, что она может полететь в 2022 году.

Всего на околоземной орбите пока побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая – в 1982 и 1984 годах, Елена Кондакова – в 1994-1995 и 1997 годах и Елена Серова – в 2014 году.

Не исключено, что в ближайшем будущем число женщин-космонавтов увеличится. Сейчас Роскосмос обрабатывает заявки нового набора в отряд: из 1404 обращений 33 подали женщины. Правда, в аналогичном отборе 2018 года конкурс не прошла ни одна из претенденток.