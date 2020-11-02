Государственная дума возьмётся за безопасность в газифицированном жилье

Роман Иванов

По инициативе депутата Александра Каминского, Государственная дума уже до конца года рассмотрит законопроект о мерах безопасности в газифицированном жилье. Заниматься вопросом будет специальный парламентский комитет по энергетике.

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Безопасность граждан превыше всего

Ни для кого не секрет, что граждане любой страны являются главным и самым важным состоянием для государства. Именно поэтому вопрос безопасности в настоящее время стоит так актуально. Законотворцы видят и прекрасно понимают ситуацию, сложившуюся в сфере газификации жилищного фонда.

Особое внимание к безопасности граждан обусловлено большим количеством непредвиденных, чрезвычайных ситуаций, связанным со взрывами природного газа в домах, многие из которых произошли относительно недавно.

Все помнят случаи, которые произошли в Магнитогорске и Шахтах. Трагические события, вызванные взрывом бытового газа в квартирах многоэтажных домов, принесли не только разрушение построек, но и гибель людей.

К примеру, в Шахтах в результате обрушения жилого дома после взрыва бытового газа под завалами оказалось 12 человек, 11 из которых благополучно спасли, но один, к сожалению, погиб на месте. Всего пострадало 4 квартиры многоэтажки, люди остались без крова над головой.

Не выполняли в полной мере и требования безопасности при обращении с природным газом и в Магнитогорске. Здесь, ещё в декабре прошлого года, в общей сложности погибло 40 человек. Спасательные работы по разбору обрушившейся конструкции заняли четверо суток. Благодаря слаженной работе спасателей и кинологов со специально обученными собаками, из под руин успешно извлекли 24 человека, в числе которых было 6 детей.

«Не стоит пренебрегать вопросами безопасности, связанными с газификацией, особенно в жилищном фонде», – заявил депутат Государственной думы Александр Каминский.