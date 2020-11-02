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Экологическая деревообработка древесины в России

На территории РФ огромное число организаций, занимающихся направлением экологической обработки древесины. Самой известной является Кроношпан Башкортостан, сотрудники которой постоянно решат острые социально-экологические вопросы.

В последнее время Кроношпан активно привлекает бизнес к проблемам экологии в сфере деревообработки. Тема более чем актуальна, как для нынешних, так и для будущих поколений, проживающих на территории всей страны. Очень важно понимать, что проблемы экологической безопасности нельзя оставлять на потом и оставаться безучастным при их решении.

Термическая обработка древесины

В результате термической обработки древесины выделяются пары химических веществ, составляющих от 4 до 9% от общего веса дерева. Все это выбрасывается в окружающую среду. Основными химическими изменениями, которым подвергается древесина при нагреве, являются модификации полисахаридов, благодаря которой древо после термической обработки становится намного менее гигроскопичным. Данный процесс обработки древесины используется повсеместно.

Как улучшить древесину без вреда для окружающей среды

Термическая обработка происходит в диапазоне температур воспламенения древесины. Для предотвращения возгорания во время обработки используются различные методы нейтрализации выбрасываемых в атмосферу веществ. Самый простой способ – это азот или перегретый пар, как нейтрализующий контрагент. Другой вариант – автоклавный метод. Это термическая обработка под давлением, всегда происходящая в среде нейтральных газов.

У каждого из способов есть основной побочный эффект – постоянный выброс в атмосферу вредных газов. Кроме того, часть газов, при остывании древесины, также остается в её порах, вызывая своеобразный запах и также нанося вред окружающей среде.

Решением данной проблемы является использование технологии вакуумной термической обработки, где пары, выделяемые из обработанной древесины, непрерывно удаляются с помощью вакуумного насоса и конденсируются. А газообразная фракция получаемых отходов просто сжигается в специальном бункере, так называемом «дожигателе».

В результате древесина, подвергнутая термической обработке по технологии вакуумной термообработки, не имеет неприятного запаха, а все получаемые пары н выходит за пределы установки. Само же дерево охлаждается за счет принудительной циркуляции воздуха между двойными стенками камеры.

# Бизнес

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