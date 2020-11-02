Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения

Алексей Вольцев

Экономисты, опрошенные РБК, спрогнозировали курс рубля после сегодняшнего падения по отношению к доллару и евро. Ранее днем курс евро превысил 94 рубля, а доллара — 80. Это рекордные значения с 2014 года.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ближайшие дни будут непростыми для российской валюты. По ее мнению, если победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках, и тогда курс рубля опустится до 85 за доллар.

"Вопрос в том, останемся ли мы в интервале 80-85 рублей за доллар или же вернемся в интервал 70-75", — добавила она.

Второй сценарий Орлова считает приемлемым. По мнению собеседницы, сейчас обоснованный курс доллара — 73-74 рубля, а нынешнее ослабление российской валюты не связано с фундаментальными рисками.

"Если завтра победит Трамп, все эти риски уйдут с повестки дня", — считает она.