Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения

Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения

Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты, опрошенные РБК, спрогнозировали курс рубля после сегодняшнего падения по отношению к доллару и евро. Ранее днем курс евро превысил 94 рубля, а доллара — 80. Это рекордные значения с 2014 года.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ближайшие дни будут непростыми для российской валюты. По ее мнению, если победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках, и тогда курс рубля опустится до 85 за доллар.

"Вопрос в том, останемся ли мы в интервале 80-85 рублей за доллар или же вернемся в интервал 70-75", — добавила она.

Второй сценарий Орлова считает приемлемым. По мнению собеседницы, сейчас обоснованный курс доллара — 73-74 рубля, а нынешнее ослабление российской валюты не связано с фундаментальными рисками.


"Если завтра победит Трамп, все эти риски уйдут с повестки дня", — считает она.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных масок
«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных
В сельскохозяйственном техникуме Архангельской области открылись новые мастерские
В сельскохозяйственном техникуме Архангельской области открылись
В Обнинске до 15 ноября откроют детский технопарк «Кванториум»
В Обнинске до 15 ноября откроют детский технопарк «Кванториум»
Центр «Орион» проведет для школьников Воронежской области научные секции
Центр «Орион» проведет для школьников Воронежской области научные
Под Питером собака принесла хозяину часть человеческой ноги
Под Питером собака принесла хозяину часть человеческой ноги
Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах
Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах
Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина
Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит
Сорвавший похороны россиянки пьяный священник отделался порицанием
Сорвавший похороны россиянки пьяный священник отделался порицанием
В Великобритании запущен реактор термоядерного синтеза
В Великобритании запущен реактор термоядерного синтеза

Топ на сегодня

18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты

Еще по теме

Курс доллара поднялся до 65 рублей
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро
Курс евро на завтра упал на 1,5 рубля
Аналитики Альфа-банка улучшили прогноз по курсу рубля на 2016 год