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Как обычная иголка поможет исполнить любое желание за 40 стежков

Как обычная иголка поможет исполнить любое желание за 40 стежков

Исполнить заветное желание под силу каждому. Существует действенный обряд, благодаря которому получится воплотить в жизнь мечту в короткий срок, если верить в свои силы и не сидеть сложа руки.


Привлечь в жизнь то, что действительно нужно, несложно, если думать о своем желании и двигаться к его осуществлению. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают воспользоваться обычной иголкой, чтобы как можно быстрее воплотить желаемое и наслаждаться счастьем. Грамотно выполненный обряд поможет исполнить мечту буквально за 40 дней.

Что нужно для обряда на исполнение желания

Выполнить обряд по воплощению в жизнь мечты получится у каждого. Для этого нужно:


иголка;
длинная нить;
личная вещь;
вера в то, что желание исполнится.

Стоит помнить о том, что нить может закончиться раньше положенного, и в этом случае желанию не суждено воплотиться в жизнь. Отчаиваться не стоит, ведь желаний у каждого из нас, как правило, множество. Через несколько дней обряд можно повторить заново, загадав новую мечту.


Как исполнить желание с помощью иглы

Нить любого понравившегося цвета вдевают в иголку, формулируя про себя желание. Затем берут личную вещь: это может быть любой предмет одежды, достаточно длинный, чтобы на нем уместилась ровная линия из сорока стежков.

После того как желание мысленно озвучено, делают один стежок, втыкают нить в ткань и оставляют до следующего дня. Каждый день делают ровно по одному стежку, чтобы к концу сорокового дня получилась ровная красивая строчка.

Последний стежок завершает обряд, и после того, как строчка завершена, желание повторяют вслух, обращаясь к каждой стороне света. Если все условия соблюдены, то мечта воплотится в жизнь в течение сорока дней с момента завершения обряда.

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По материалам: dailyhoro.ru

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