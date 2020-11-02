Как семья Бекхэм, сестры Кардашьян, Биберы и другие отметили Хэллоуин-2020

Вадим Карасев

На минувших выходных жители Америки, Канады, стран Западной Европы и даже некоторые россияне отметили самый страшный праздник в году — Хэллоуин-2020. На этот раз торжество проводилось с меньшим масштабом, чем обычно: из-за пандемии коронавируса большинство людей отказались от многих праздничных традиций и отмечали праздник не выходя из дома. Однако это обстоятельство не помешало им в канун Дня Всех Святых нарядиться в яркие костюмы, украсить свои дома и устроить развлечения для детей. Рассказываем, как Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с детьми, Джастин и Хейли Бибер, сестры Кардашьян, Хайди Клум и многие другие знаменитости отметили Хэллоуин-2020.

Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми

Счастливого Хэллоуина, — оставил пожелание для своих подписчиков Дэвид Бекхэм под фото с дочерью Харпер.





Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер





Ромео Бекхэм с девушкой

Ким Кардашьян

Кэрол Баскин, Джо Экзотик и наши тигры,

— написала Ким Кардашьян под праздничным фото, на котором позирует вместе с другом Джонатаном Чебаном и четырьмя детьми.





Ким Кардашьян с детьми и Джонатаном Чебаном





Кайли Дженнер





Кайли Дженнер





Кендалл Дженнер

"Не называй меня малышкой"! Счастливого Хэллоуина! Вперед, на голосование! Я примерила образ Памелы Андерсон,

— на Хэллоуин Кендалл не забыла напомнить своим подписчикам о необходимости принять участие в президентских выборах в США, которые состоятся уже завтра.





Кендалл Дженнер









Кристина Агилера

В честь Хэллоуина Кристина Агилера успела примерить сразу несколько ярких и сексуальных образов и каждый показала в своем инстаграме.





Кристина Агилера









Хайди Клум

Самая главная звездная любительница Хэллоуина Хайди Клум на этот раз не смогла закатить традиционную вечеринку для своих друзей из-за рисков, связанных с коронавирусом. Вместо этого модель решила снять настоящий фильм ужасов, а к процессу съемок подключила не только своего мужа Тома Каулитца, но и четверых детей.





Хайди Клум

Это был веселый способ вовлечь в процесс всю семью! Мои дети наслаждались этим временем, несмотря на то что до этого они неоднократно приходили ко мне на съемочную площадку на протяжении многих лет. Однако они никогда не стояли прямо перед камерой, не учились запоминать движения и текст, а также не пробовали сами создавать костюмы и грим для собственного короткометражного фильма,

— рассказала Хайди в своем инстаграме.





Дети Хайди Клум

Джастин и Хейли Бибер

Хейли Бибер для Хэллоуина выбрала образ сестры Рэтчед – героини одноименного сериала, главную роль в котором играет Сара Полсон.





Хейли и Джастин Бибер









Хейли Бибер









Селин Дион

Никаких шалостей, только сладости! Счастливого Хэллоуина! Оставайтесь в безопасности, — написала певица под фото в праздничном образе.





Оксана Самойлова

Сегодня у нас в школе Хэллоуин. Ну и мы все решили принарядиться! Сразу говорю: каждый сам себе костюм выбирал! И Ариела тоже. Не знаю даже как сказать, но это ее любимый персонаж. Как вам наши хэллоуинские образы в 8 утра? У кого самый классный? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)





Сын Оксаны Самойловой и Джигана Давид

Джессика Альба

Кристина Романова

Никаких шалостей, только сладости!





Кристина Романова

Леди Гага

Я надеюсь, что в этот Хэллоуин я как-то повлияю на вас: смогу убедить пойти на выборы президента и отдать свой голос!

Полина Аскери

Кошки — они такие: хотят гуляют, хотят ласкаются, а хотят когти выпускают. Главное — это вовремя их ласкать, холить, лелеять, кормить, за ушком чесать. И они будут самыми ласковыми существами в вашей жизни.





Полина Аскери

Lil Nas X

Крисси Тейген

Крисси ТейгенДжон Ледженд и Крисси Тейген

Белла Хадид

Белла Хадид









Татьяна Навка

Хэллоуин. Популярный у молодежи, не совсем понимаемый более старшим поколением, да-да, совсем не наш праздник... Но! Если уйти в его изначальные корни, разобраться в сути праздника, то можно понять, что это день воспоминаний, день памяти ушедших от нас родственников. Только без печали, грусти и тоски, а с радостью, юмором, позитивом! Сейчас еще и с креативом, переодеваниями и творческим подходом! Для детей и родителей лишний повод объединиться, открыть в себе скрытые таланты, примерить непривычные образы, украсить дом и окунуться в атмосферу праздника!





Татьяна Навка с дочерью НадейНадя Пескова





Канье Уэст

Канье Уэст

Милла Йовович

Хэллоуин прошел очень весело! У нас было два варианта костюмов. Первый — "офисный" для нашей старшей дочери, а второй в стиле "Волшебника страны Оз" для нашей пятилетней малышки Дэшиел.





Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и дочерью ЭверМилла Йовович с дочерью Эвер

Диана Крюгер

Все становится прекраснее в окружении этих двоих. Счастливого Хэллоуина!





Норман Ридус с дочерью

Сиара





Сиара





Рассел Уилсон и Сиара с детьми





Рассел Уилсон и Сиара

Елена Темникова

Саша очень хотела хэллоуинские тыквы. Я — нет. Я их боюсь. Договорились вырезать добрые мордашки. Получилось весело. Семечки достали и пожарили. Вкусно. Вырезали тыкву хоть раз? Я впервые. Кстати, кто знает, что делать потом с ней? Сушить? Выбрасывать жалко. Тыква росла, старалась.





Елена Темникова с дочерью Сашей









Тори Спеллинг

В ночь Хэллоуина на свет вышла маленькая дьяволица, которая всегда сидит у меня на плече. Я сразу же велела ей вести себя прилично.





Тори Спеллинг

The Weeknd





Деми Ловато

Сейчас я не в Лос-Анджелесе, поэтому не могу продумать свой образ до мелочей, как обычно на Хэллоуин. Но в этот раз праздник вообще очень необычный! В любом случае я собой очень горжусь! Счастливого Хэллоуина и оставайтесь в безопасности!





Деми Ловато









Бехати Принслу





Вика КрутаяМиша Бартон





Тесс Холлидей с дочерью





Тесс Холлидей