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Как выявить энергетического вампира среди близких друзей и родственников

Как выявить энергетического вампира среди близких друзей и родственников

Общение с окружающими людьми не всегда приносит радость. Порой после простого разговора чувствуется усталость и полное энергетическое истощение, даже если в разговоре не было ссоры или конфликта. Так проявляется воздействие энергетического вампира, и от него важно защититься.


Энергетические вампиры существуют, и их гораздо больше, чем нам кажется. Общение с ними может вылиться в обычную усталость, однако если такой человек есть среди друзей и близких, то высок риск остаться без сил вовсе. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают разобраться с механизмом воздействия чужой энергетики, чтобы вовремя распознать токсичного человека, сократить с ним общение, а также уметь выстраивать защиту.

Как распознать вампира среди близких

Порой с первой попытки не получается понять, что рядом находится тот, кто способен «красть» чужие силы и энергию. Несмотря на это есть несколько явных признаков, которые укажут на опасного человека.

1. Энергетические вампиры стараются вывести на сильные отрицательные эмоции, используя провокации. Это могут быть и скандалы, и упреки, и оскорбления, направленные на то, чтобы жертва выплеснула свои эмоции, опустошив себя.

2. Еще один тип вампиров выводит окружение из себя, жалуясь и распространяя вокруг себя уныние и дурное настроение. Такие люди высасывают энергию из доноров монотонной и нудной манерой общения.


3. Среди знакомых и близких могут оказаться люди, которые вынуждают испытывать постоянное чувство стыда, проделывать за них работу и чувствовать себя не в своей тарелке. Это тоже энергетическое воздействие, которое лишает сил и желания радоваться жизни.

Энергетические вампиры подпитываются энергией не только через разговоры и ссоры, но и через взгляды и позы. Их нужно уметь распознавать и защищаться, чтобы уберечься от негативного влияния.

Как защитить себя от энергетического вампира

Сложность защиты заключается в том, что с близкими людьми не всегда действует принцип сокращения общения. Энергетическим вампиром может оказаться родственник или коллега на работе, с которым необходимо работать. Тем не менее способы защиты есть.

1. Избегать конфликтов, стараясь переводить в шутку разговор, который может перетечь в скандал и выяснение отношений.

2. Не поддерживать долгий зрительный контакт, чтобы не стать жертвой энергетического вампира.


3. Скрещивать руки и ноги при общении, чтобы таким образом защититься от негативного воздействия.

4. Заниматься практиками по укреплению биополя и учиться выставлять ментальную защиту, через которую не пробьется ни один токсичный человек.

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По материалам: dailyhoro.ru

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