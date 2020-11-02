Канарские острова потребуют от туристов тест на COVID-19 при заселении

Алексей Вольцев

Испанские курорты ищут возможности безопасного приема туристов. В отличии от других стран, где отрицательный тест на коронавирус нужен при въезде, Канарские и Балеарские острова намерены требовать такую справку при заселении. Выделяются средства и для стимулирования авиасообщения.

СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ КОРОНАВИРУСА ПОПРОСЯТ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ

Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приема местных и иностранных туристов. Правительство архипелага, как и власти других автономий Испании, настаивают на внедрении процедуры проверки путешественников в аэропорту – с допуском в страну на основании сертификата с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

Однако официальный Мадрид не считает эту меру релевантной применительно ко всем регионам из-за разных объемов турпотоков. К тому же запуск такой процедуры потребует создания мобильных лабораторий для проведения повторных экспресс-тестов в аэропорту. Средств на это у федерального правительства и тем более аэропортов нет.

В попытке спасти зимний сезон Канарские острова самостоятельно решают вопрос о санитарном контроле прибывающих самостоятельно.

Принят закон, обязывающий всех туристов в возрасте старше 12 лет предъявлять при заселении в отель, апартаменты или туристические виллы отрицательный тест на COVID-19 (срок действия не более 72 часов). Администрация объектов размещения обязана письменно уведомить об этом требовании при бронировании.

Если у туристов не будет теста, им придется пройти тестирование к клинике или лаборатории уже на Канарских островах за свой счет. Информацию о таких медучреждениях должны предоставить объекты размещения. В ожидании результатов теста турист не может пользоваться общими зонами отеля. Если турист отказывается предоставить результаты теста или пройти тестирование, то в проживании ему будет быть отказано.

Власти Канарских островов предоставят «льготный» период (15 дней) до момента вступления закона в силу о предоставлении ПЦР теста на коронавирус, чтобы информация о новых правилах приема дошла до туристов и туроператоров.

Напомним, Канарские острова первыми в Испании заявили о предоставлении всем туристам расширенной страховки, покрывающей большинство ситуаций, связанных с COVID-19, включая карантин. Так, для заразившихся коронавирусом с легким течением болезни подготовлено 100 мест в виллах Iter. Проживание таких заболевших туристов оплачивает автономия.

АВИАКОМПАНИЯМ ЗАПЛАТЯТ ЗА ТУРИСТОВ

Испанский архипелаг запускает еще одну инициативу по стимулированию туризма. Автономия готова заплатить авиакомпаниям за восстановление внутренних и международных маршрутов, в том числе, с третьими странами.

На старте зимнего сезона (ноябрь-декабрь) на эти цели будет выделено около 1 млн евро; в 2021 году министерство туризма региона планирует эту сумму увеличить. Максимальная сумма, которую может получить каждая авиакомпания при выполнении рейсов на Канары, составляет 150 000 евро. За каждого привезенного иностранного туриста заплатят 4 евро, за внутреннего – 2 евро.

Напомним, в прошлом зимнем сезоне на Канары в ежедневном режиме летал «Аэрофлот», два рейса в неделю выполняла S7.

БАЛЕАРЫ ГОТОВЫ ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ

Примеру Канарских островов могут последовать и Балеары. Там также готовы узаконить на региональном уровне ПЦР тесты для туристов, чтобы создать безопасные «туристические коридоры» с ключевыми въездными рынками.

В отличие от Канарского архипелага, ситуация с туризмом на Балеарах сложнее. На этом направлении наступил «низкий» сезон.

К тому же Великобритания и Германия исключили Канарский архипелаг из своих соответствующих списков зон риска, в то время как Майорка, Менорка и другие Балеарские острова в этих странах отнесены к карантинной зоне, как и другие регионы Испании.