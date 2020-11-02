Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19

Алексей Вольцев

КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

"Китай и Россия активно продвигают международное противоэпидемическое сотрудничество, в том числе по разработке лекарств и вакцин против коронавируса. Мы вместе поддерживаем Всемирную организацию здравоохранения, четко и ясно заявляем всему миру о наших подходах", - сказал Ли Чжаньшу в ходе VI заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.