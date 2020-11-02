Комитет Совфеда по обороне поддержал проект о назначении глав ФСБ и СВР

Анастасия Иванова

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал разработанные в развитие поправок к Конституции законы о новом порядке назначения генпрокурора и его заместителей, силовых министров, а также глав ФСБ и СВР, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев.

Все эти кандидатуры будут назначаться президентом по согласованию с Совфедом.

"Хочу сообщить, что утром прошло заседание комитета по обороне, комитет поддержал эти законы", - сказал Муравьев на заседании комитета палаты по конституционному законодательству.