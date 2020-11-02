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Красивые зеркала у вас дома

Красивые зеркала у вас дома

Если вы хотите украсить дом необычным дизайном, то можете прибегнуть к этому мастер-классу. В каждом доме есть зеркала. Даже простое маленькое зеркальце можно сделать произведение искусства. Этот шедевр может украсить стену в вашей спальне или сделать коридор более привлекательным.

Чтобы сделать зеркало с лучами вам потребуется:


зеркало (лучше круглое);
шпажки для домашнего шашлыка, их можно приобрести в любом магазине;
горячий пистолет;
скотч, чтобы закрыть поверхность зеркала;
краска в баллоне на выбор;
петля для зеркала.

Ход работы


Зеркало нужно перевернуть, включить горячий пистолет, вытащить палочки и начинать их приклеивать. Палочки могут быть приклеены все одинаково, либо в хаотичном порядке по длине. Клеим по кругу равномерно, палочки должны быть близко друг к другу.
Когда все шпажки приклеены, там же закрепляем петлю, за которую в дальнейшем будет подвешиваться зеркало.
Малярным скотчем обклеить стекло зеркала, чтобы при окрашивании на него не попала краска. Из баллончика покрасить раму зеркала и все шпажки.

Арт. объект готов.


Зеркало с рамой из колечек

Такой вариант зеркала подойдёт даже для ванной комнаты.

Потребуется:


зеркало любой формы;
несколько труб ПВХ (можно разного диаметра);
горячий пистолет, либо другой клей, который хорошо склеивает;
нож макетный либо ножовка;
карандаш, линейка, бумага наждачная.

Ход работы


Нужно взять трубы и сделать на них отметки по 1-2 см, смотря какая толщина вам нужна. Далее разрезаем трубу по этим меткам. После того как нарезали края, колечек будут неровными, их нужно обработать наждачной бумагой.
Положите на ровную поверхность ваше зеркало, и начните выкладывать из колечек такой рисунок, какой вы хотите. Зеркало впоследствии будет приклеиваться к этим же колечкам, так что следите, чтобы отверстие было меньше, чем само зеркало. Когда рисунок готов, его нужно начать склеивать. Можно это делать, поочередно беря каждое колечко и приклеивая его к другому.
При желании можно покрасить конструкцию.
После того как клей высох, приклейте саму рамку к зеркалу. При подвешивании на стену петелькой будет служить одно или два кольца.

Если в ванной нет места для хранения, то колечки можно сделать из трубы с большим диаметром, при разметке брать не 1-2 см, а 10-15. Тогда у вас получится прекрасные ёмкости для хранения.

# Интересное
По материалам: planktons

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