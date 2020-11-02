Красивые зеркала у вас дома

Лидия Мартынова

Если вы хотите украсить дом необычным дизайном, то можете прибегнуть к этому мастер-классу. В каждом доме есть зеркала. Даже простое маленькое зеркальце можно сделать произведение искусства. Этот шедевр может украсить стену в вашей спальне или сделать коридор более привлекательным.

Чтобы сделать зеркало с лучами вам потребуется:

зеркало (лучше круглое);шпажки для домашнего шашлыка, их можно приобрести в любом магазине;горячий пистолет;скотч, чтобы закрыть поверхность зеркала;краска в баллоне на выбор;петля для зеркала.

Ход работы

Зеркало нужно перевернуть, включить горячий пистолет, вытащить палочки и начинать их приклеивать. Палочки могут быть приклеены все одинаково, либо в хаотичном порядке по длине. Клеим по кругу равномерно, палочки должны быть близко друг к другу.Когда все шпажки приклеены, там же закрепляем петлю, за которую в дальнейшем будет подвешиваться зеркало.Малярным скотчем обклеить стекло зеркала, чтобы при окрашивании на него не попала краска. Из баллончика покрасить раму зеркала и все шпажки.

Арт. объект готов.





Зеркало с рамой из колечек

Такой вариант зеркала подойдёт даже для ванной комнаты.

Потребуется:

зеркало любой формы;несколько труб ПВХ (можно разного диаметра);горячий пистолет, либо другой клей, который хорошо склеивает;нож макетный либо ножовка;карандаш, линейка, бумага наждачная.

Ход работы

Нужно взять трубы и сделать на них отметки по 1-2 см, смотря какая толщина вам нужна. Далее разрезаем трубу по этим меткам. После того как нарезали края, колечек будут неровными, их нужно обработать наждачной бумагой.Положите на ровную поверхность ваше зеркало, и начните выкладывать из колечек такой рисунок, какой вы хотите. Зеркало впоследствии будет приклеиваться к этим же колечкам, так что следите, чтобы отверстие было меньше, чем само зеркало. Когда рисунок готов, его нужно начать склеивать. Можно это делать, поочередно беря каждое колечко и приклеивая его к другому.При желании можно покрасить конструкцию.После того как клей высох, приклейте саму рамку к зеркалу. При подвешивании на стену петелькой будет служить одно или два кольца.

Если в ванной нет места для хранения, то колечки можно сделать из трубы с большим диаметром, при разметке брать не 1-2 см, а 10-15. Тогда у вас получится прекрасные ёмкости для хранения.