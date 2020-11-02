Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах

Анастасия Иванова

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в российских школах управляемая, закрыты на карантин 0,1% школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В целом на сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений", - заявил Кравцов в ходе визита в детский центр "Артек" на финал конкурса "Большая перемена".