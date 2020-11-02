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"Кружится голова и болит сильно": певица Клава Кока попала в аварию в Крыму

"Кружится голова и болит сильно": певица Клава Кока попала в аварию в Крыму

24-летняя Клава Кока встревожила своих поклонников. Звезда рассказала, что впервые попала в автомобильную аварию, сообщает издание "Дни.ру".

Как отмечает источник, популярная артистка Клава Кока пыталась успеть на собственный концерт в Крыму.

Однако на пути из местного аэропорта ей повстречался агрессивный водитель, который врезался в ее автомобиль.

По словам Клавы Коки, она впервые в своей жизни попала в автомобильную аварию. После случившегося исполнительница пожаловалась поклонникам на головную боль.

"Кружится голова и болит сильно. Надеюсь не сотрясение. Был ушиб. Просто пытались успеть на концерт", - рассказала звезда.

Позднее Клава Кока продемонстрировала последствия столкновения с другим автомобилем на дороге. 

Судя по всему, машину теперь ожидает капитальный ремонт. Как отмечает РЕН ТВ, удар явно был довольно сильным и пришелся в заднюю часть транспортного средства.

После аварии поклонники стали умолять Клаву Коку обратиться к врачу, поскольку сотрясение может дать о себе знать спустя несколько дней.

Как свидетельствуют свежие Stories молодой певицы, она все-таки успешно выступила в Крыму и отправилась отсыпаться.

Как писал NEWSTES, ранее Клаву Коку обвинили в издевательстве над "Днем Победы".

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По материалам: uposters.ru

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