"Кружится голова и болит сильно": певица Клава Кока попала в аварию в Крыму

Вадим Карасев

24-летняя Клава Кока встревожила своих поклонников. Звезда рассказала, что впервые попала в автомобильную аварию, сообщает издание "Дни.ру".

Как отмечает источник, популярная артистка Клава Кока пыталась успеть на собственный концерт в Крыму.



Однако на пути из местного аэропорта ей повстречался агрессивный водитель, который врезался в ее автомобиль.

По словам Клавы Коки, она впервые в своей жизни попала в автомобильную аварию. После случившегося исполнительница пожаловалась поклонникам на головную боль.

"Кружится голова и болит сильно. Надеюсь не сотрясение. Был ушиб. Просто пытались успеть на концерт", - рассказала звезда.

Позднее Клава Кока продемонстрировала последствия столкновения с другим автомобилем на дороге.

Судя по всему, машину теперь ожидает капитальный ремонт. Как отмечает РЕН ТВ, удар явно был довольно сильным и пришелся в заднюю часть транспортного средства.

После аварии поклонники стали умолять Клаву Коку обратиться к врачу, поскольку сотрясение может дать о себе знать спустя несколько дней.

Как свидетельствуют свежие Stories молодой певицы, она все-таки успешно выступила в Крыму и отправилась отсыпаться.

Как писал NEWSTES, ранее Клаву Коку обвинили в издевательстве над "Днем Победы".