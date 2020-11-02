Куриные яйца: польза или вред

Анастасия Иванова

Яичница является самой распространенной едой в мире по последним подсчетам экспертов. Блюда из этого продукта питания очень питательны и полезны для человеческого организма. Яйца можно есть как вареными, так и жареными, а также добавлять в различные салаты. Несмотря на все положительные факторы, иногда они могут быть вредны. К счастью, пользы от яиц намного больше и вот почему:

В яйцах содержатся полезные витамины, которые благоприятно влияют на организм. Благодаря этому у человека быстрее растут волосы, укрепляются ногти и улучшается кожа лица.В яичном белке не содержится холестерина, поэтому яйца отличная еда для спортсменов. Потребляя больше белков, они быстро набирают массу тела, при этом не толстея.Яйца содержат в себе 60% холина, который хорошо влияет на нервную систему организма и улучшает память.Из яиц можно приготовить много разных блюд, и готовка займет всего несколько минут. Это тоже большой плюс в копилку продукта.





Помимо пользы, куриные яйца так же могут подвергнуть человека опасности. Это в свою очередь приводит к серьезным заболеваниям и осложнениям организма.

Многие люди не едят желток, и на это есть свои причины. В нем содержится большая доза холестерина, который плохо влияет на сосуды. Поэтому людям со слабым сердцем не рекомендуется есть яйца в больших количествах. Желательно ограничиться только белками, так как в них холестерина нет.Также нельзя пить яйца в сыром виде, потому что они содержат вредные бактерии под названием сальмонеллеза. Из-за этого человек может подцепить серьезное заболевание, поэтому яйца всегда нужно употреблять готовыми. Лучше всего перед приготовлением промыть скорлупу, чтобы избавиться от микробов.Помимо белка, яйца содержат в себе и жиры. Количество калорий в одном яйце равно 100 гр жареных куриных ножек.